Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России достигло почти 200
За минувшие сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России. Таким образом Общее число летальных случаев возросло до 198, подчеркивает RT.
Ранее стало известно, что В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось до 24490. Как пишет РИА ФАН, по данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области зафиксировано 272 случая заражения. В Мурманской области зарегистрировано 137 человек с коронавирусом. В Санкт-Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 130 пациентов.
Между тем, НСН пишет, что главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Два его теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Сам Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.
О том, что Проценко заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.
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