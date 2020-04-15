Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России достигло почти 200

За минувшие сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России. Таким образом Общее число летальных случаев возросло до 198, подчеркивает RT.

Ранее стало известно, что В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось до 24490. Как пишет РИА ФАН, по данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области зафиксировано 272 случая заражения. В Мурманской области зарегистрировано 137 человек с коронавирусом. В Санкт-Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 130 пациентов.