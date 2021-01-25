Число пунктов вакцинации в Подмосковье выросло до 130

Таким образом, общее число пунктов выросло до 130. Власти планируют довести количество точек, где можно сделать прививку от коронавируса, до 220 к началу весны, передает "Радио 1".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что препарат получили более 40 тысяч жителей.

По его словам, в Подмосковье на 30% снизилось число положительных результатов ПЦР-тестов при таком же числе тестирования - около 37 тысяч в день. В связи с этим в регионе с 25 января начали сворачивать койки для пациентов с COVID по 2,5 тысяч в день.

