Число пунктов вакцинации в Подмосковье выросло до 130

В Подмосковье за минувшую неделю открыли 37 новых пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

В Подмосковье 91‑летний мужчина привился от COVID-19

Таким образом, общее число пунктов выросло до 130. Власти планируют довести количество точек, где можно сделать прививку от коронавируса, до 220 к началу весны, передает "Радио 1".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что препарат получили более 40 тысяч жителей.

По его словам, в Подмосковье на 30% снизилось число положительных результатов ПЦР-тестов при таком же числе тестирования - около 37 тысяч в день. В связи с этим в регионе с 25 января начали сворачивать койки для пациентов с COVID по 2,5 тысяч в день.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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