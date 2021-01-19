В Подмосковье 91‑летний мужчина привился от COVID-19

По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, мужчина получил первый компонента вакцины, побочных эффектов у него не было обнаружено. Привившийся мужчина является ветераном труда. Терапевт, который проверял состояние его здоровья, рассказал о том, что противопоказаний к вакцинации не было.

Через три недели мужчина получит второй компонент двухфазовой вакцины. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее заявил о том, что регион получит 290 тысяч доз вакцины от COVID-19 в течение февраля. В марте это число составит 300-350 тыс доз.



