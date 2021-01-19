В Подмосковье 91‑летний мужчина привился от COVID-19
В городе Домодедово Московской области прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, он стал самым пожилым человеком Подмосковья, прошедшим вакцинацию. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, мужчина получил первый компонента вакцины, побочных эффектов у него не было обнаружено. Привившийся мужчина является ветераном труда. Терапевт, который проверял состояние его здоровья, рассказал о том, что противопоказаний к вакцинации не было.
Через три недели мужчина получит второй компонент двухфазовой вакцины. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее заявил о том, что регион получит 290 тысяч доз вакцины от COVID-19 в течение февраля. В марте это число составит 300-350 тыс доз.
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