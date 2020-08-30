Число протестующих около Дворца Независимости в Минске уменьшилось из-за дождя

Часть участников несанкционированного «Марша мира и независимости» в Минске покинула акцию около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Причиной стала непогода – в Минске пошел дождь, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, некоторые участники акции укрылись под навесами ближайших зданий. Те, кто взял с собой зонты и дождевики, остались около Дворца Независимости, чтобы продолжить митинг.