Число протестующих около Дворца Независимости в Минске уменьшилось из-за дождя
Часть участников несанкционированного «Марша мира и независимости» в Минске покинула акцию около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Причиной стала непогода – в Минске пошел дождь, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, некоторые участники акции укрылись под навесами ближайших зданий. Те, кто взял с собой зонты и дождевики, остались около Дворца Независимости, чтобы продолжить митинг.
Ранее стало известно, что путь к Дворцу Независимости участниками марша преградил ОМОН и БТР. Силы правопорядка перекрыли доступ к резиденции Александра Лукашенко.
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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