«Первая ласточка». Дворкович надеется, что «Спутник V» даст рывок медицине

«Две другие – центра «Вектор» и центра имени Чумакова – скоро выйдут на рынок. Конечно, мы гордимся, что России удалось достичь такого прогресса, особенно, с точки зрения эффективности и безопасности вакцины. Главные вопросы, которые сейчас нужно решить – это наращивание промышленных мощностей по производству препарата и регистрация вакцины в других странах. Радостно слышать, что Китай и компания AstraZeneca начинают сотрудничество с разработчиками российского препарата. Это подтверждение, что мы на правильном пути, признание высокой репутации отечественных врачей. Я надеюсь, что это одна из первых ласточек по подъему сектора медицинской промышленности и науки», - отметил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.

