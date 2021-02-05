«Первая ласточка». Дворкович надеется, что «Спутник V» даст рывок медицине

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE в эфире НСН заявил, что российская вакцина стала всемирно известным препаратом, который массово используется.

Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН заявил, что «Спутник V» стал всемирно известным препаратом и применяется массово.

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«Две другие – центра «Вектор» и центра имени Чумакова – скоро выйдут на рынок. Конечно, мы гордимся, что России удалось достичь такого прогресса, особенно, с точки зрения эффективности и безопасности вакцины. Главные вопросы, которые сейчас нужно решить – это наращивание промышленных мощностей по производству препарата и регистрация вакцины в других странах. Радостно слышать, что Китай и компания AstraZeneca начинают сотрудничество с разработчиками российского препарата. Это подтверждение, что мы на правильном пути, признание высокой репутации отечественных врачей. Я надеюсь, что это одна из первых ласточек по подъему сектора медицинской промышленности и науки», - отметил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрививкаУченыеВакцина
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