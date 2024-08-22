Число поступивших в вузы по квоте для участников СВО выросло на 40%

В университеты в рамках квоты для участников военной операции на Украине и членов их семей по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислили на 42% больше человек, чем в 2023 году.

Об этом заявила пресс-служба Минобрнауки. По квоте в этом учебном году поступили 14,9 тысяча человек, в прошлом - 8,5 тысяча.