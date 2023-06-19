Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте

По её словам, при этом будут учитываться результаты вступительных испытаний.

Также она указала, что уже обучающиеся в вузах участники СВО смогут в 2024 году перейти на бюджет.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников военной операции, а также для детей-студентов участникам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил законодательно обеспечить льготное поступление участников специальной военной операции в вузы.

