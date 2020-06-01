Число погибших от COVID-19 в России приближается к 5 тысячам

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 162 человека. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом общее число скончавшихся от инфекции за время пандемии составило уже 4855 человек.

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Всего за последний день в стране выявлено 9035 случаев заболеваний коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 414 878. Выздоровели с начала пандемии 176 тысяч человек.

Отметим, что суточный рекорд по смертности от COVID-19 был побит на прошлой неделе — в пятницу, 29 мая, штаб сообщил о 232 новых жертв, напоминает Ura.ru.

Всего в России провели около 11 млн тестов на выявление коронавируса. При этом с под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся более 300 тысяч граждан, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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