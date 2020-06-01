Число погибших от COVID-19 в России приближается к 5 тысячам

Всего за последний день в стране выявлено 9035 случаев заболеваний коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 414 878. Выздоровели с начала пандемии 176 тысяч человек.



Отметим, что суточный рекорд по смертности от COVID-19 был побит на прошлой неделе — в пятницу, 29 мая, штаб сообщил о 232 новых жертв, напоминает Ura.ru.



Всего в России провели около 11 млн тестов на выявление коронавируса. При этом с под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся более 300 тысяч граждан, передает RT.

