Число погибших от COVID-19 в России приближается к 5 тысячам
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 162 человека. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом общее число скончавшихся от инфекции за время пандемии составило уже 4855 человек.
Всего за последний день в стране выявлено 9035 случаев заболеваний коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 414 878. Выздоровели с начала пандемии 176 тысяч человек.
Отметим, что суточный рекорд по смертности от COVID-19 был побит на прошлой неделе — в пятницу, 29 мая, штаб сообщил о 232 новых жертв, напоминает Ura.ru.
Всего в России провели около 11 млн тестов на выявление коронавируса. При этом с под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся более 300 тысяч граждан, передает RT.
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415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
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