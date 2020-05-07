Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 11 тысяч

За минувшие сутки в России был выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Таким образом всего в России зарегистрировано 177 160 инфицированных в 85 регионах, отмечает RT.

Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 6 703, ещё 842 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 312 инфицированных. Также в пятёрке Санкт-Петербург с 306 случаями и Республика Дагестан со 105, подчеркивает Свободная пресса.

За время эпидемии от COVID-19 умерло 1 625 человек, выздоровели 23 803 пациента, напоминаю Известия.