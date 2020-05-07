Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 11 тысяч
За минувшие сутки в России был выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
Таким образом всего в России зарегистрировано 177 160 инфицированных в 85 регионах, отмечает RT.
Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 6 703, ещё 842 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 312 инфицированных. Также в пятёрке Санкт-Петербург с 306 случаями и Республика Дагестан со 105, подчеркивает Свободная пресса.
За время эпидемии от COVID-19 умерло 1 625 человек, выздоровели 23 803 пациента, напоминаю Известия.
Ранее НСН писала, что число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 4,8 млн. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Известно, что за минувшие сутки в стране было выполнено около 169 тысяч исследований.
По данным специалистов, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаётся 231 тысяча человек.
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Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru