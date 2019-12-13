Число мигрантов в Москве выросло на 15 процентов

Он отметил, что подавляющая часть иностранцев (86 процентов) – граждане СНГ. В основном это выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.

Если говорить о гражданах дальнего зарубежья – то здесь преобладают занимают граждане Китая, Германии, Турции и Вьетнама.

Ранее в Росстате заявили, что по итогам первых десяти месяцев года естественная убыль населения в России составила 259,6 тыс. человек, передает RT.

В свою очередь гендиректор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что если не предпринимать никаких мер, темпы вымирания России к 2024 году составят 0,5 млн человек в год, сообщает Ura.ru.

