Число киберпреступлений выросло на 38% в 2021 году

Число киберпреступлений в Москве за первый квартал 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте пресс-службы столичной прокуратуры. Большинство из них связано с хищением денежных средств со счетов москвичей.

С начала 2021 года было совершено 16 681 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в ведомстве. Прокуратура Москвы призывает москвичей не передавать данные свои банковских карт и счетов по телефону — звонящие могут оказаться мошенниками.