Число киберпреступлений выросло на 38% в 2021 году
Число киберпреступлений в Москве за первый квартал 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте пресс-службы столичной прокуратуры. Большинство из них связано с хищением денежных средств со счетов москвичей.
С начала 2021 года было совершено 16 681 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в ведомстве. Прокуратура Москвы призывает москвичей не передавать данные свои банковских карт и счетов по телефону — звонящие могут оказаться мошенниками.
Ранее стало известно, что с начала 2021 года в России обнаружили около полутора тысяч лжебанков. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Адвокат Павел Астахов рассказал в эфире НСН, что правоохранительные органы не умеют качественно работать и закрывают глаза на преступления мошенников.
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