Число киберпреступлений в РФ в 2019 году выросло почти на 70%
Число преступлений, которые совершаются при помощи IT-технологий, выросло в 2019 году на 68,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Правоохранители за прошедший год зафиксировали 294,4 тысячи преступлений. По данным МВД, 98,4% были раскрыты.
Около половины таких преступлений (48,5%) определяются как тяжкие и особо тяжкие, отмечают в МВД.
Ранее в декабре 2019 года сообщалось, что большинство стран-участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США.
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