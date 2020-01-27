Число киберпреступлений в РФ в 2019 году выросло почти на 70%

Правоохранители за прошедший год зафиксировали 294,4 тысячи преступлений. По данным МВД, 98,4% были раскрыты.

Около половины таких преступлений (48,5%) определяются как тяжкие и особо тяжкие, отмечают в МВД.

Ранее в декабре 2019 года сообщалось, что большинство стран-участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США.



