В ООН поддержали российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью
Большинство стран-участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.
В поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против — 60, еще 33 воздержались.
По итогам голосования принята резолюция, которая предусматривает создание Генассамблеей ООН межправительственного комитета экспертов из всех регионов. Новый орган и будет непосредственно разрабатывать международную конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
По словам заместителя российского постпреда при ООН Геннадия Кузьмина, первая организационная сессия спецкомитета состоится в 2020 году в Нью-Йорке.
«В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета. Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году», — пояснил представитель РФ.
Отмечается, что в ходе голосования в Генассамблее ООН представительница США Черит Норман Шале высказалась против российской резолюции. По заявлению Шале, документ «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил НСН, что масштаб кибератаки США на Россию непредсказуем.
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