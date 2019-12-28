В ООН поддержали российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Большинство стран-участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против — 60, еще 33 воздержались.

По итогам голосования принята резолюция, которая предусматривает создание Генассамблеей ООН межправительственного комитета экспертов из всех регионов. Новый орган и будет непосредственно разрабатывать международную конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

По словам заместителя российского постпреда при ООН Геннадия Кузьмина, первая организационная сессия спецкомитета состоится в 2020 году в Нью-Йорке.

«В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета. Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году», — пояснил представитель РФ.