Число IT-преступлений в России за полгода выросло более чем на 90%

За шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В свою очередь, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в июне отметил, что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч, подчеркивает RT.