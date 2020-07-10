Число IT-преступлений в России за полгода выросло более чем на 90%

За шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В свою очередь, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в июне отметил, что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч, подчеркивает RT.

Число киберпреступлений в РФ в 2019 году выросло почти на 70%

Ранее НСН писала, что США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией InfoWatch. Аналитики отметили, что в минувшем году в России зафиксировали 395 случаев утечки информации из госкомпаний. По имеющимся данным, мошенники получили доступ к 172 миллионам записей персональных данных и платежной информации.

Также стало известно, что по количеству украденных данных Россия седьмой год подряд занимает вторую позицию в мире. На первом месте — США.


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ФОТО: pixabay.com
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