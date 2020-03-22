Число инфицированных COVID-19 россиян выросло до 367
В России количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 367. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
Так, за прошедшие сутки у 61 человека подтверждена коронавирусная инфекция, из них в 54 случаях – у жителей Москвы.
По два случая заражения COVID-19 выявлены в Кировской области и Удмуртии, по одному – в Брянской, Архангельской, Новгородской областях, дополняет Газета.ru.
Напомним, 31 декабря 2019 года в Китае власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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