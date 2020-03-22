Число инфицированных COVID-19 россиян выросло до 367

В России количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 367. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Так, за прошедшие сутки у 61 человека подтверждена коронавирусная инфекция, из них в 54 случаях – у жителей Москвы.