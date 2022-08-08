Число госпитализаций с COVID выросло в Петербурге на треть за неделю

Отмечается, что в настоящее время наблюдается рост заражений, более 10 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом.



По данным властей, число коек превышает 20% от показателя, установленного Роспотребнадзором.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что принципиально меры защиты от COVID-19 остаются прежними и их надо соблюдать.

