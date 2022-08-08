Число госпитализаций с COVID выросло в Петербурге на треть за неделю
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло в Петербурге на треть за минувшую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.
Отмечается, что в настоящее время наблюдается рост заражений, более 10 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом.
По данным властей, число коек превышает 20% от показателя, установленного Роспотребнадзором.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что принципиально меры защиты от COVID-19 остаются прежними и их надо соблюдать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru