СМИ: Актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом

Народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом в Москве, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска носить маски

По данным канала, врачи оценивают состояние 77-летнего актёра, как средней тяжести. Отмечается, что артист прививался от COVID-19 в 2021 году.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые подварианты штамма «омикрон», из-за чего выросли риски заболеть COVID-19, сообщает телеканал «360».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возвращения обязательной вакцинации от коронавируса, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусНародный АртистАктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры