СМИ: Актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом

По данным канала, врачи оценивают состояние 77-летнего актёра, как средней тяжести. Отмечается, что артист прививался от COVID-19 в 2021 году.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые подварианты штамма «омикрон», из-за чего выросли риски заболеть COVID-19, сообщает телеканал «360».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возвращения обязательной вакцинации от коронавируса, отмечает РИА ФАН.