СМИ: Актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом
Народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом в Москве, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По данным канала, врачи оценивают состояние 77-летнего актёра, как средней тяжести. Отмечается, что артист прививался от COVID-19 в 2021 году.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые подварианты штамма «омикрон», из-за чего выросли риски заболеть COVID-19, сообщает телеканал «360».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возвращения обязательной вакцинации от коронавируса, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- СМИ: ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой
- Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ
- В России в 2,7 раза выросло число ДТП с электросамокатами
- Журналист назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком
- СМИ: Актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом
- Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов
- Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты образования от ИП
- Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина поддержать отрасль
- В России предложили маркировать VPN-сервисы знаком «18+»
- Путин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru