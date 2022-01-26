Число детей с коронавирусом в Москве выросло
Московские власти заявили о росте детской заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил департамент здравоохранения города на своем официальном сайте.
В сообщении указано, что за последние две недели число заболевших детей выросло в 14 раз, до 28 тысяч случаев в неделю. Кроме того, в 10 раз вырос показатель госпитализации, около 120 детей в сутки отправляются в больницы.
При этом около половина госпитализируемых с COVID-19 детей находились в других больницах, где проходили лечение. Мосгорздрав также заявил, что плановая госпитализация в детские больницы на 3 недели будет приостановлена.
В России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей. Такой прогноз дал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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