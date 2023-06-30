Минобрнауки рекомендовало вузам начислять абитуриентам баллы за службу в армии и участие в СВО

Минобрнауки рекомендовало российским вузам начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, прошедшим военную службу и принимавшим участие в специальной военной операции. Об этом говорится в письме ведомства, документ опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

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В методических рекомендациях по приему на обучение по программам бакалавриата и специалитета отмечается, что за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях начисляются баллы «аналогично начислению баллов за индивидуальные достижения».

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — говорится в письме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте по итогам вступительных экзаменов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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