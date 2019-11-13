Появилось видео с пикета Артемия Троицкого в Берлине против «Северного потока-2»

По словам Троицкого, строительство необходимо отменить по нескольким причинам:

«Я считаю, что, во-первых, “Nord Stream 2” с экологической точки зрения крайне сомнительное мероприятие. Во-вторых, я считаю, что с политической точки зрения сотрудничать с фашистским режимом – неправильно», - заявил он.

В свою очередь экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова сообщила, что строительство газопровода уже нанесло непоправимый урон экосистеме.

«Еще очень важно, что ради того, чтобы построить вот этот наш “Nord Stream 2” уже сейчас уничтожена целая экосистема…более 11 тысяч растений редких было уничтожено», - заключила она.

Ранее НСН сообщала, что критик Артемий Троицкий, известный своими антироссийскими оппозиционными взглядами, в Берлине устроил пикет против строительства газопровода «Северный поток-2». В пикете также приняла участие экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова, которая в 2015 году она вместе со своей семьей покинула Россию.

