Артемий Троицкий устроил в Берлине пикет против «Северного потока-2»

Критик Артемий Троицкий, известный своими антироссийскими оппозиционными взглядами, в Берлине устроил пикет против строительства газопровода «Северного потока-2». Акция состоялась у Музея Берлинской стены, передает специальный корреспондент НСН в Германии. В пикете также приняла участие экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова, которая в 2015 году она вместе со своей семьей покинула Россию. Сейчас она живет в Эстонии.