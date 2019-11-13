Артемий Троицкий устроил в Берлине пикет против «Северного потока-2»
Музыкальный критик был замечен корреспондентами НСН у Музея Берлинской стены в компании с экс-защитницей «Химкинского леса».
Критик Артемий Троицкий, известный своими антироссийскими оппозиционными взглядами, в Берлине устроил пикет против строительства газопровода «Северного потока-2». Акция состоялась у Музея Берлинской стены, передает специальный корреспондент НСН в Германии. В пикете также приняла участие экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова, которая в 2015 году она вместе со своей семьей покинула Россию. Сейчас она живет в Эстонии.
Напомним, что Артемий Троицкий выступает с резкими заявлениями в адрес действующей российской власти. Также проживает в Эстонии.
Ранее стало известно, что российских чиновников предложили штрафовать за оскорбление граждан. Музыкальный критик Артемий Троицкий в эфире НСН поддержал такую инициативу, однако усомнился в возможности ее реализации на практике.
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