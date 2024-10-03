Чипсы теперь не купят? Маркировка «светофор» может испугать отдельных производителей
Маркировка продуктов по типу «светофор» может повлиять на психологию покупателей, и тогда они начнут отказываться от некоторых товаров, например, помеченных красным, заявил НСН Андрей Карпов.
Инициатива о маркировке товаров по принципу «светофор» вызовет критику со стороны отдельных представителей бизнеса, производящих вредную продукцию, так как им, возможно, придется переориентироваться за другой товар. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку «светофор» для продуктов, которые содержат сахар и жиры. Это позволит потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров: красная маркировка будет означать повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Карпов отметил, что глобально производителям это не должно создать трудности.
«На мой взгляд, торговле это никаких сложностей не создаст. Это больше потребность производителя обеспечить надлежащую маркировку продукции. Конечно, если будет считаться, что красная – это не очень хорошая продукция по каким-то критериям, то потенциально потребитель, возможно, будет ее покупать меньше. Тогда и производителю будет не очень выгодно ее производить, соответственно, он будет переориентироваться на какие-то иные виды товара, потому что под покраску продукции потенциально подпадут различные сладости, чипсы и прочее. Возможно, в процессе это нивелируется, когда потребитель все равно будет покупать такую продукцию, и цель не будет достигнута. С большой критикой выступят именно производители определенной продукции, потому именно им это потенциально будет создавать какие-то сложности в продвижении товара. И в силу этого, я думаю, такая инициатива будет достаточно долго обсуждаться», - рассказал он.
Говоря о том, каким образом могла бы выглядеть упаковка продукции с соответствующей маркировкой, Карпов выразил уверенность, что это будет в виде специальных отметок или ярлычков.
«Вряд ли имеется в виду, что упаковка целиком должна быть красной, потому что здесь же вопрос еще маркетингового продвижения продукции и соответствующего оформления упаковки. Скорее всего, это будут какие-то ярлычки, специальные метки, чтобы было единообразное оформление упаковок», - поделился он.
Ранее Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства в систему маркировки «Честный знак», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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