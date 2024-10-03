Чипсы теперь не купят? Маркировка «светофор» может испугать отдельных производителей

Инициатива о маркировке товаров по принципу «светофор» вызовет критику со стороны отдельных представителей бизнеса, производящих вредную продукцию, так как им, возможно, придется переориентироваться за другой товар. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку «светофор» для продуктов, которые содержат сахар и жиры. Это позволит потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров: красная маркировка будет означать повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Карпов отметил, что глобально производителям это не должно создать трудности.