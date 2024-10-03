Чипсы теперь не купят? Маркировка «светофор» может испугать отдельных производителей

Маркировка продуктов по типу «светофор» может повлиять на психологию покупателей, и тогда они начнут отказываться от некоторых товаров, например, помеченных красным, заявил НСН Андрей Карпов.

Инициатива о маркировке товаров по принципу «светофор» вызовет критику со стороны отдельных представителей бизнеса, производящих вредную продукцию, так как им, возможно, придется переориентироваться за другой товар. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку «светофор» для продуктов, которые содержат сахар и жиры. Это позволит потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров: красная маркировка будет означать повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Карпов отметил, что глобально производителям это не должно создать трудности.

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«На мой взгляд, торговле это никаких сложностей не создаст. Это больше потребность производителя обеспечить надлежащую маркировку продукции. Конечно, если будет считаться, что красная – это не очень хорошая продукция по каким-то критериям, то потенциально потребитель, возможно, будет ее покупать меньше. Тогда и производителю будет не очень выгодно ее производить, соответственно, он будет переориентироваться на какие-то иные виды товара, потому что под покраску продукции потенциально подпадут различные сладости, чипсы и прочее. Возможно, в процессе это нивелируется, когда потребитель все равно будет покупать такую продукцию, и цель не будет достигнута. С большой критикой выступят именно производители определенной продукции, потому именно им это потенциально будет создавать какие-то сложности в продвижении товара. И в силу этого, я думаю, такая инициатива будет достаточно долго обсуждаться», - рассказал он.

Говоря о том, каким образом могла бы выглядеть упаковка продукции с соответствующей маркировкой, Карпов выразил уверенность, что это будет в виде специальных отметок или ярлычков.

«Вряд ли имеется в виду, что упаковка целиком должна быть красной, потому что здесь же вопрос еще маркетингового продвижения продукции и соответствующего оформления упаковки. Скорее всего, это будут какие-то ярлычки, специальные метки, чтобы было единообразное оформление упаковок», - поделился он.

Ранее Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства в систему маркировки «Честный знак», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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