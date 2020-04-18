Чиновнику из Хакасии предъявили обвинение в получении взятки
В отношение исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.
В кабинете и дома у Новикова прошли обыски.
«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. По месту жительства обвиняемого и в его рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители и документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
Напомним, Новиков задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере двух миллионов рублей. По данным следствия, Новиков вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку, но получил только «аванс», в результате чего было возбуждено уголовное дело.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал к ответственности главу Хакасии Валентина Коновалова, отметив, что по законам военного времени за подобное расстреливали.
«Глава региона попытается откреститься, скажет, что ничего об этом не знал. Хотя сегодня, в той ситуации, в которой мы оказались, руководители должны нести персональную ответственность за подобные истории. Потому что это предательство и во время войны за такое расстреливали. Это в целом типичный случай, когда человек идёт на службу сразу с коррупционной мотивацией, и он ещё не успел прийти, а уже «решает вопросы». И в таких случаях, когда такие кадры подбираются, рекомендуются и выбираются, должна быть чёткая и прямая ответственность руководителя. Другого варианта быть не должно!» - возмутился Кабанов.
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