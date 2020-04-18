Опубликовано видео задержания министра из Хакасии за взятку
Следственный комитет России разместил опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова. Кадры задержания опубликованы в официальном аккаунте ведомства на Youtube в субботу, 18 апреля.
На видео снят момент, когда сотрудники ФСБ задержали автомобиль Новикова и заставляют его выйти.
«Глуши двигатель, голову вниз, выходи», — раздаются команды, обращенные к министру Хакасии.
Слышно, как Новиков заявляет, что не понимает происходящего и его причин.
Ранее 18 апреля стало известно, что Новиков задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Он вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Напомним, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН назвал чиновников, ворующих в кризис, конченными людьми.
«Люди, которые в такие минуты для страны, продолжают воровать, конченные, у них не осталось ничего святого. Вообще, люди, которые воруют из бюджета, не имеют никаких моральных основ. Я считаю, жалко, у нас нет чрезвычайного положения», - заключил Кабанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru