Опубликовано видео задержания министра из Хакасии за взятку

Слышно, как Новиков заявляет, что не понимает происходящего и его причин.

Ранее 18 апреля стало известно, что Новиков задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Он вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Напомним, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН назвал чиновников, ворующих в кризис, конченными людьми.

«Люди, которые в такие минуты для страны, продолжают воровать, конченные, у них не осталось ничего святого. Вообще, люди, которые воруют из бюджета, не имеют никаких моральных основ. Я считаю, жалко, у нас нет чрезвычайного положения», - заключил Кабанов.

