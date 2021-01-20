Чиновников предложили ознакомить с ведением TikTok и мемами

В письме говорится, что курсы должны знакомить чиновников с такими вопросами сферы технологий и современной молодёжной культуры, как геймификация, основы ведения социальных сетей на примере TikTok. Кроме того, эксперты полагают, что чиновники должны иметь представление о молодёжном сленге, об актуальных мемах и кумирах Instagram.



Авторы инициативу полагают, что все это поможет налаживанию диалога с молодежью и пойдет на пользу системе образования.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование нового предмета «принятие решений».