Чиновников предложили ознакомить с ведением TikTok и мемами
Институт прогрессивного образования предлагает ввести для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды». Речь идет о сотрудниках Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. Соответствующее предложение направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает RT.
В письме говорится, что курсы должны знакомить чиновников с такими вопросами сферы технологий и современной молодёжной культуры, как геймификация, основы ведения социальных сетей на примере TikTok. Кроме того, эксперты полагают, что чиновники должны иметь представление о молодёжном сленге, об актуальных мемах и кумирах Instagram.
Авторы инициативу полагают, что все это поможет налаживанию диалога с молодежью и пойдет на пользу системе образования.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование нового предмета «принятие решений».
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