Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам

Для помощи московским школьникам в сдаче экзаменов Московский центр качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом запустили специальный телепроект. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он предназначен учащимся 6-8-х и 10-х классов, а также выпускникам 9-х и 11-х классов.

По словам Раковой, телепроект призвал помочь учащимся разобраться в изучении тем, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.

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Для старшеклассников стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», где ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире mosobr.tv разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ. Школьникам также предлагают самим выбрать темы для обсуждения.

Подробную информацию о проекте для учащихся 6-8-х и 10-х классов можно найти на сайте МЦКО.

В Рособрнадзоре ранее объявили, что не рассматривают вопрос об отмене ОГЭ, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиЕГЭ
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