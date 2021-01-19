Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам
Для помощи московским школьникам в сдаче экзаменов Московский центр качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом запустили специальный телепроект. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он предназначен учащимся 6-8-х и 10-х классов, а также выпускникам 9-х и 11-х классов.
По словам Раковой, телепроект призвал помочь учащимся разобраться в изучении тем, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.
Для старшеклассников стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», где ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире mosobr.tv разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ. Школьникам также предлагают самим выбрать темы для обсуждения.
Подробную информацию о проекте для учащихся 6-8-х и 10-х классов можно найти на сайте МЦКО.
В Рособрнадзоре ранее объявили, что не рассматривают вопрос об отмене ОГЭ, сообщает телеканал «360».
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