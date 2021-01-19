Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам

Для помощи московским школьникам в сдаче экзаменов Московский центр качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом запустили специальный телепроект. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он предназначен учащимся 6-8-х и 10-х классов, а также выпускникам 9-х и 11-х классов.

По словам Раковой, телепроект призвал помочь учащимся разобраться в изучении тем, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.