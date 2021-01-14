Греф призвал внедрить в образование предмет «принятие решений»

В Москве открылись ещё 30 пунктов вакцинации от коронавируса В Москве началось строительство автодороги в районе Солнцево Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 41 тыс. рублей Енотовидная собака в Московской зоопарке, ушла в спячку Потепление придет в российскую столицу на следующей неделе