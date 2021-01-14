Греф призвал внедрить в образование предмет «принятие решений»

Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование нового предмета «принятие решений», передает РИА Новости.

Он считает это родом мягких навыков, необходимых в современном мире.

Глава банка считает, что принятию решений в условиях неопределенности в России не учат вообще, такого предмете нет даже в большинстве российских вузов.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбразованиеГерман Греф
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