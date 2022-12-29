Чиновников обязали сообщать о попытках склонить их к коррупции
Региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе уточняется, что докладывать об этом госслужащие обязаны не позднее, чем через пять дней после подобных инцидентов.
Если чиновник сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, то его возьмут под защиту государства.
Наказание за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и государственного оборонного заказа необходимо ужесточить, оно должно начинаться от 10-15 лет колонии, заявил ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
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