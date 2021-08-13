«Чиновники тоже люди». Тюменский глава объяснил миллионы на премии

Более 214 миллионов рублей премий чиновникам Тюменской области будут выплачены из федерального гранта, который был получен за социально-экономические достижения региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.

«Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона. Чиновники — это тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются», - пояснил глава региона.

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В июле губернатор Тюменской области подписал постановление, согласно которому более 214 млн рублей было выделено на премии чиновникам регионального и муниципального уровня.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности главы Тюменской области. Он занял место Владимира Якушева, который занял кресло главы Минстроя в новом российском правительстве. В сентябре того же года Моор победил на выборах главы региона.

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ФОТО: Пресс-служба администрации Тюменской области
ТЕГИ:ПремияЧиновникиТюмень
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