«Чиновники тоже люди». Тюменский глава объяснил миллионы на премии

Более 214 миллионов рублей премий чиновникам Тюменской области будут выплачены из федерального гранта, который был получен за социально-экономические достижения региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.

«Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона. Чиновники — это тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются», - пояснил глава региона.