Чиновник оскорбил школьника за вопрос губернатору Приморья

Директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко оскорбил учащегося в Находке за вопрос приморскому губернатору Олегу Кожемяко, до какого числа продлятся каникулы. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

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Чиновник опубликовал гневное сообщение в соцсетях. В своем посте Ко назвал несовершеннолетнего «жертвой ЕГЭ» и «потребителем». После потока негативных комментариев он закрыл свой аккаунт, а пост удалил.

В начале ноября Ко снова открыл страницу и заявил об увольнении с должности. Чиновник заявил, что осознает необходимость нести ответственность за поступки и слова.

Ранее руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова заявила, что каникулы необходимы школьникам, чтобы переключиться с учебной деятельности на другую и избежать выгорания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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