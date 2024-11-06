Чиновник оскорбил школьника за вопрос губернатору Приморья

Чиновник опубликовал гневное сообщение в соцсетях. В своем посте Ко назвал несовершеннолетнего «жертвой ЕГЭ» и «потребителем». После потока негативных комментариев он закрыл свой аккаунт, а пост удалил.

В начале ноября Ко снова открыл страницу и заявил об увольнении с должности. Чиновник заявил, что осознает необходимость нести ответственность за поступки и слова.

Ранее руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова заявила, что каникулы необходимы школьникам, чтобы переключиться с учебной деятельности на другую и избежать выгорания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

