Педагог заявила, что учеба на каникулах может привести ребенка к выгоранию

«Если школьник этого делать не будет, то в какой-то момент в сознании ребенка может произойти выгорание и полное отторжение от учебы. Также учебу будет сопровождать физическая усталость», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Неверовой, если ребенку задали домашнее задание на каникулы, он должен его выполнить, однако не стоит перегружать школьника дополнительными задачами. Важно повторять пройденный материал, а не зазубривать его. Хорошим дополнением к досугу может стать посещение музеев.

Ранее психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн призвала родителей говорить с детьми о школе позитивно, делая акцент на приятных аспектах обучения, передает «Радиоточка НСН».

