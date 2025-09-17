Путин по телефону обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и подготовку визита российского лидера в Индию в декабре.
Также Путин поздравил Моди с 75-летним юбилеем, пишет RT. Он пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе».
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
