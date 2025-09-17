Путин по телефону обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Отмечается, что стороны обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и подготовку визита российского лидера в Индию в декабре.

Также Путин поздравил Моди с 75-летним юбилеем, пишет RT. Он пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе».

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

