Путин по телефону обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и подготовку визита российского лидера в Индию в декабре.

Также Путин поздравил Моди с 75-летним юбилеем, пишет RT. Он пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе».

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
