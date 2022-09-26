Чичерина проголосовала дважды на референдумах в ДНР и ЛНР
26 сентября 202213:41
Рок-музыкант Юлия Чичерина отдала свой голос на референдумах в ЛНР и ДНР. Певица имеет гражданство сразу двух республик.
«Не у всех есть возможность проголосовать два раза», — похвасталась артистка.
Ранее в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области референдумы были признаны состоявшимися. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru