Чичерина проголосовала дважды на референдумах в ДНР и ЛНР

Рок-музыкант Юлия Чичерина отдала свой голос на референдумах в ЛНР и ДНР. Певица имеет гражданство сразу двух республик.

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«Не у всех есть возможность проголосовать два раза», — похвасталась артистка.

Ранее в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области референдумы были признаны состоявшимися. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Юлия Чичерина
ТЕГИ:ДНРЛНРРеферендумЮлия Чичерина
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