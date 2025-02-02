Четыре человека погибли в крупном ДТП в Тюменской области
Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении трех автомобилей автодороге Тюмень-Каменка. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области.
ДТП произошло на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области.
Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля: «Шевроле», в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, «Форд» и «Лада». Предварительно, «Шевроле» выехал на встречную полосу.
Еще пять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ГАИ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в массовом ДТП на МКАД погиб один человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Австрии
- Четыре человека погибли в крупном ДТП в Тюменской области
- Гладков: ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области
- Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США
- Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля посетит Москву
- Более 61 тысяч человек стали жертвами израильской операции в Газе
- Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну
- Тарасова возмущена квотами для российских фигуристов на Олимпийских играх 2026
- Мировые цены кофе взлетели до максимума за последние полвека
- Мужчина поджег себя в квартире на юго-востоке Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru