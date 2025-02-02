Четыре человека погибли в крупном ДТП в Тюменской области

ДТП произошло на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля: «Шевроле», в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, «Форд» и «Лада». Предварительно, «Шевроле» выехал на встречную полосу.

Еще пять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ГАИ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в массовом ДТП на МКАД погиб один человек.

