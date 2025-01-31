Женщина погибла в Прикамье в ДТП на трассе Полазна-Чусовой

На автодороге Полазна - Чусовой произошло ДТП с участием автомобилей LADA Kalina и DAF, в результате которого погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Пермскому краю.

Отмечается, что в сложных метеорологических условиях водитель легковушки при подъеме в гору не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП женщина умерла на месте до приезда медиков.

Сообщается, что виновник аварии остался жив, но получил многочисленные травмы, его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и большегруз столкнулись в Шигонском районе Самарской области. В результате аварии погибли два человека, еще пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».

