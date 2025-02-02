В массовом ДТП на МКАД погиб один человек

В Москве в массовом ДТП на 36-м километре внешней стороны МКАД погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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По данным источника, изначально перед съездом №35А столкнулось несколько автомобилей. Позже, когда водитель одной из машин оформлял документы о ДТП, его сбил проезжающий мимо фургон. В результате этого мужчина скончался в машине скорой помощи.

В Дептрансе Москвы рассказали, что движение в районе ДТП на МКАД было незначительно затруднено.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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