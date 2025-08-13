В Дагестане один человек погиб в ДТП со свадебным кортежем
Один человек погиб, четверо пострадали в результате аварии со свадебным кортежем в Рутульском районе Дагестана. Об этом сообщили в МВД региона.
ДТП произошло 12 августа около 15:00 на 26-м км трассы Рутул-Лучек-Ихрек. По данным правоохранителей, 19-летний местный житель за рулем автомобиля Kia Rio в составе свадебного кортежа не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал и столкнулся с Lada Kalina с 18-летним водителем.
«Оба автомобиля съехали с дороги в обрыв высотой 50 метров. В результате ДТП 20-летний пассажир Lada... от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия», - подчеркнули в МВД.
Водители обоих авто и две пассажирки Kia Rio - местные жительницы 18 и 19 лет -были доставлены в больницу.
Ранее в Санкт-Петербурге на Приморском шоссе столкнулись Land Rover и Kia, водитель последней получил тяжелые травмы, пишет 360.ru.
