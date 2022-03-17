В Красноярском крае ведется проверка после отравления четырех человек угарным газом
Четыре человека, среди которых двое детей, отравились угарным газом в Идринском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 16 марта в частном доме села Идринское. Среди отравившихся — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки 7 и 9 лет.
По предварительным данным, причиной отравления могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования — закрытие задвижки.
Пострадавшие госпитализированы. Их состояние выясняется.
Напомним, ранее в Краснодарском крае погибли двое рабочих. Они отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории в Геленджике.
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