Четвертая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 18 апреля
В предстоящую субботу, 18 апреля, в Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Как пишет ТАСС, об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что она станет четвертой по счёту с конца марта.
Специалисты обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. По словам Бирюкова, особое внимание будет уделяться дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств перед входом в метро, а также остановок общественного транспорта. Заммэра сделал акцент на том, что обработка производится средствами, которые безопасны для людей и животных.
Ранее НСН писала, что популярный метод дезинфекции с помощью хлорной извести (хлорки) лучше не использовать в домашних условиях. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
По его словам, хлорка справляется с вирусами, но дома невозможно создать концентрацию для достаточной антивирусной и антибактериальной активности. При этом хлорка токсична и может навредить здоровью. Её использование может быть оправдано в промышленных помещениях, а в квартире лучше использовать спиртосодержащие вещества, отметил токсиколог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru