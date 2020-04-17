Четвертая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 18 апреля

В предстоящую субботу, 18 апреля, в Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Как пишет ТАСС, об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что она станет четвертой по счёту с конца марта.

Специалисты обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. По словам Бирюкова, особое внимание будет уделяться дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств перед входом в метро, а также остановок общественного транспорта. Заммэра сделал акцент на том, что обработка производится средствами, которые безопасны для людей и животных.