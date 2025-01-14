Четверть россиян заявили, что осуждают тех, кто ради фото погружается в крещенскую прорубь
Больше половины (59%) опрошенных россиян позитивно относятся к традиции погружения в прорубь на праздник Крещения Господня, 32% воспринимают ее нейтрально, а 9% — отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия» среди пяти тысяч жителей всех округов страны.
Большинство респондентов (82%) сошлось во мнении, что при погружении в прорубь на Крещение человек должен исходить прежде всего из религиозных соображений. Респонденты критически относятся к купальщикам, которые погружаются в крещенскую прорубь ради экстремальных ощущений (так ответили 28%), за компанию (24%) и ради эффектных селфи (23%). Еще 7% опрошенных осуждают тех, кто окунается в целях закаливания и укрепления здоровья. Между тем 18% россиян говорят, что любой мотив соблюдения этой православной традиции заслуживает одобрения или как минимум понимания.
Кроме того, 12% участников исследования верят, что троекратное погружение в воду на Крещение автоматически избавляет человека от грехов. 65% граждан считают это недостаточным. По их словам, прощение грехов возможно при регулярном участии в таинствах исповеди и причастия. 23% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
52% россиян полагают, что к погружению в крещенскую прорубь целесообразно готовиться заранее: например, проконсультироваться с врачом и принимать контрастный душ в течение нескольких дней. Это позволит избежать переохлаждения и других негативных последствий окунания в воду. Однако 37% граждан находят излишними такие подготовительные действия. Еще 11% уклонились от ответа.
Несмотря на позитивное отношение в целом к этой православной традиции, большинство участников опроса (84%) в этом году не планируют окунаться в прорубь на Крещение. 16% либо точно намерены погрузиться, либо допускают для себя такую возможность.
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