«Апрельская погода»: Вильфанд предупредил об опасностях крещенских купаний
Роман Вильфанд заявил НСН, что толщина льда в водоемах Московской области не превышает 10 сантиметров, что опасно для организации крещенский купаний.
Январская погода в столице по температуре больше похожа на апрельскую, поэтому лед не образовался даже в небольших водоемах по области, привычные крещенские купания в этом году небезопасны, заявил НСН руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Москве толщина льда на водоемах не позволит организовать привычные купели на Крещение, в этом случае будут обустроены специальные настилы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Вильфанд отметил, что к 18-19 января в столице ожидается оттепель.
«Январь в столице в этом году очень теплый, температура превышает норму на 5-8 градусов. В пятницу и субботу погода больше соответствовала температуре начале апреля. При таких условиях лед на реке фактически не образуется, а в водоемах Московской области, где движение не так выражено, лед есть, но его толщина редко превышает 8-10 сантиментов. Этого недостаточно, чтобы оборудовать привычные купели. Только в отдельных водоемах есть такая возможность. Такой лед скрывает много опасностей при таком температурном режиме», - предупредил он.
По его словам, оттепельная погода ожидается в столице вплоть до самых выходных.
«Ближайшая ночь в столице будет морозная, в Москве минимальные температуры будут на уровне 6-8 градусов мороза, по области даже до минус 10-12 градусов. Это приличные морозы. Но дальше начинается повышение температуры, во вторник днем температура повысится до одного градуса выше нуля. Ночь на среду еще будет прохладной – до минус 6 градусов, а затем только оттепельная погода до выходных. Даже ночью будет нулевая температура, а днем до четырех градусов тепла. Максимальная температура за весь период наблюдения в это время достигала 4-5 градусов тепла. Оттепели теперь у нас встречаются чаще, это связано с глобальным потеплением. Поэтому пока до рекорда далеко в этом году», - рассказал собеседник НСН.
Крещенские купания не будут проводить в Саратовской области, если в регион в ближайшие дни не придут морозы, заявил ранее губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, передает «Радиоточка НСН».
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