«Апрельская погода»: Вильфанд предупредил об опасностях крещенских купаний

«Январь в столице в этом году очень теплый, температура превышает норму на 5-8 градусов. В пятницу и субботу погода больше соответствовала температуре начале апреля. При таких условиях лед на реке фактически не образуется, а в водоемах Московской области, где движение не так выражено, лед есть, но его толщина редко превышает 8-10 сантиментов. Этого недостаточно, чтобы оборудовать привычные купели. Только в отдельных водоемах есть такая возможность. Такой лед скрывает много опасностей при таком температурном режиме», - предупредил он.

По его словам, оттепельная погода ожидается в столице вплоть до самых выходных.

«Ближайшая ночь в столице будет морозная, в Москве минимальные температуры будут на уровне 6-8 градусов мороза, по области даже до минус 10-12 градусов. Это приличные морозы. Но дальше начинается повышение температуры, во вторник днем температура повысится до одного градуса выше нуля. Ночь на среду еще будет прохладной – до минус 6 градусов, а затем только оттепельная погода до выходных. Даже ночью будет нулевая температура, а днем до четырех градусов тепла. Максимальная температура за весь период наблюдения в это время достигала 4-5 градусов тепла. Оттепели теперь у нас встречаются чаще, это связано с глобальным потеплением. Поэтому пока до рекорда далеко в этом году», - рассказал собеседник НСН.

Крещенские купания не будут проводить в Саратовской области, если в регион в ближайшие дни не придут морозы, заявил ранее губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, передает «Радиоточка НСН».

