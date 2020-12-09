Четверть россиян считает стариков обузой для молодежи

Около 25% россиян в той или иной степени согласились с утверждением о том, что «старшее поколение является обузой для молодежи». Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты глобального исследования сообщества GlobalNR.

Оказалось, что 8% респондентов полностью поддерживают этот тезис, еще 17% «в чем-то с ним согласны». Полностью не согласились с утверждением 31% опрашиваемых.

Отмечается, что чаще всего на вопрос отвечали утвердительно россияне старше 55 лет (41%). В остальных возрастных группах с утверждением согласились около 18% респондентов.

Меньше всего стариков видят как обузу в Германии и Бразилии – 18 и 13 процентов ответов соответственно. Граждане США, Италии и Великобритании ответили на вопрос схожим с россиянами образом – 23% опрошенных назвали стариков обузой.

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Вице-президент проводившего опрос центра Андрей Милехин объяснил ответы граждан разных стран уровнем нагрузки на молодых из-за стареющего населения. Так, в Индии старшее поколение обузой назвали 54% опрошенных, в Южной Корее – 42%.

В ходе исследования сообщество GlobalNR опросило 800 россиян, всего в опросе приняли участие 7100 респондентов из Индии, Германии, Италии, России, Таиланда, Южной Кореи, Бразилии и Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
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