Четверть россиян считает стариков обузой для молодежи

Около 25% россиян в той или иной степени согласились с утверждением о том, что «старшее поколение является обузой для молодежи». Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты глобального исследования сообщества GlobalNR.

Оказалось, что 8% респондентов полностью поддерживают этот тезис, еще 17% «в чем-то с ним согласны». Полностью не согласились с утверждением 31% опрашиваемых.

Отмечается, что чаще всего на вопрос отвечали утвердительно россияне старше 55 лет (41%). В остальных возрастных группах с утверждением согласились около 18% респондентов.

Меньше всего стариков видят как обузу в Германии и Бразилии – 18 и 13 процентов ответов соответственно. Граждане США, Италии и Великобритании ответили на вопрос схожим с россиянами образом – 23% опрошенных назвали стариков обузой.