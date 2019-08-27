Минтруд будет пристраивать одиноких стариков в новые семьи

Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в так называемые приемные семьи, сообщает Ura.ru. Уточняется, что они будут получать специальное пособие на содержание пенсионеров.

В качестве успешного опыта Министерство труда привел опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где аналогичный проект действует уже в течение семи лет, поясняет РЕН ТВ.

Газета.ру уточняет, что речь идет о дееспособных пожилых людях, а именно:мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые из-за возраста или самочувствия не в состоянии жить самостоятельно.

У пожилых граждан, которые направляются на попечение в новую семью, не должно быть взрослых дееспособных детей, которые могли бы сами за ними ухаживать, поясняют Известия.

В Министерстве труда уточнили, что такой формат психологически более комфортен для пожилого человека и менее затратен для государства, чем дома-интернаты для престарелых.

Ранее сообщалось, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17 процентов, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в эфире НСН, что на фоне развитых стран число долгожителей в России — незначительное.

