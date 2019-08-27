Минтруд будет пристраивать одиноких стариков в новые семьи
Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в так называемые приемные семьи, сообщает Ura.ru. Уточняется, что они будут получать специальное пособие на содержание пенсионеров.
В качестве успешного опыта Министерство труда привел опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где аналогичный проект действует уже в течение семи лет, поясняет РЕН ТВ.
Газета.ру уточняет, что речь идет о дееспособных пожилых людях, а именно:мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые из-за возраста или самочувствия не в состоянии жить самостоятельно.
У пожилых граждан, которые направляются на попечение в новую семью, не должно быть взрослых дееспособных детей, которые могли бы сами за ними ухаживать, поясняют Известия.
В Министерстве труда уточнили, что такой формат психологически более комфортен для пожилого человека и менее затратен для государства, чем дома-интернаты для престарелых.
Ранее сообщалось, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17 процентов, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в эфире НСН, что на фоне развитых стран число долгожителей в России — незначительное.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минтруд будет пристраивать одиноких стариков в новые семьи
- Не как в Китае. Почему доходы россияне не растут?
- Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
- Британские СМИ усомнились в либерализации России
- Новости за ночь: «Союз МС-14» успешно совершил стыковку с МКС