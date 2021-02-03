Четверть компаний в России останутся на удаленке
Почти четверть компаний (23%) в России собирается оставить практически всех сотрудников на удаленной работе. Об этом говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays.
Треть (34%) фирм признались, что сами пока не знают, что будет дальше. Еще 16% организаций говорят, что процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать удаленно, несмотря на ослабление ограничений по коронавирусу, передает РИА Новости.
В опросе приняли участие 545 работодателей.
Большинство опрошенных работников (60% из 4,3 тысячи человек) заявили, что после перехода на дистанционку объем их работы никак не изменился. Согласились с ними половина (49%) работодателей. 16% заявили, что работы стало больше из-за того, что из дома сложнее вести все процессы. Еще столько же респондентов признались, что занятость стала больше, потому что чтобы добиться результата, нужно работать интенсивнее. А 10% рассказали, что нагрузка увеличилась из-за прошедших в компании увольнениях и, соответственно, перераспределении обязанностей.
То, что нагрузка увеличилась, не скрывают и сами работодатели.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, сообщает РИА ФАН. Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала НСН, насколько реально в России перейти на четырехдневку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Основатель Amazon оставит пост гендиректора компании
- Четверть компаний в России останутся на удаленке
- Специалист развеял популярные мифы о вакцинации
- Представители ВОЗ посетили институт вирусологии в Ухане
- Вечером в Москве прогнозируются пробки до 8 баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru