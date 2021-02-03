Четверть компаний в России останутся на удаленке

В опросе приняли участие 545 работодателей.

Большинство опрошенных работников (60% из 4,3 тысячи человек) заявили, что после перехода на дистанционку объем их работы никак не изменился. Согласились с ними половина (49%) работодателей. 16% заявили, что работы стало больше из-за того, что из дома сложнее вести все процессы. Еще столько же респондентов признались, что занятость стала больше, потому что чтобы добиться результата, нужно работать интенсивнее. А 10% рассказали, что нагрузка увеличилась из-за прошедших в компании увольнениях и, соответственно, перераспределении обязанностей.

То, что нагрузка увеличилась, не скрывают и сами работодатели.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, сообщает РИА ФАН. Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала НСН, насколько реально в России перейти на четырехдневку.

