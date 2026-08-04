В Республике Алтай частично обрушился мост
Мост частично обрушился в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«В результате износа деревянных опор произошло частичное обрушение моста, связывающего населенные пункты Каракол и Элекмонар», - отметило ведомство.
Ремонтные работы планируют провести в ближайшее время, пишет RT.
В МЧС напомнили об альтернативных маршрутах движения: по объездной дороге или через реку на автомобилях с высокой проходимостью.
Ранее в Татарстане из-за размыва полотна дождями была частично разрушена дорога Сарманово - Набережные Челны.
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