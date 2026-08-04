Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

«Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще 2 находятся в больнице Новороссийска», - отметили в ведомстве.

Кроме того, 37 человек, включая девять детей, получили лечение амбулаторно.

Как сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, девять пациентов из 21 госпитализированного остаются в тяжелом состоянии, пишет RT.

Ранее ВСУ атаковали пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате погибли семь человек, в том числе трое детей.

