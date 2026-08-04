Эксперт: В России компании начали «охоту» на специалистов старше 40 лет

«Если раньше работодатели спрашивали: «Сколько лет кандидату?», то сегодня главный вопрос: «Через сколько этот человек начнет приносить результат?» — подчеркнул Быханов.

По его словам, работодатели покупают опыт, а не возраст, умелый руководитель может быстро включиться в работу, принимать решения, отвечать за результат. Сотрудники старше сорока способны действовать в условиях неопределенности, имеют опыт управления людьми и проектами, владеют переговорными навыками и пониманием бизнеса в целом.

По словам Быханова, именно к 40 годам люди достигают оптимального сочетания профессионального и жизненного опыта. В этом возрасте сохраняется высокий уровень энергии, но «появляется то, чего нет в 25, — жизненная мудрость, эмоциональная устойчивость и способность принимать взвешенные решения».

Также эксперт отметил, что зрелые специалисты чаще готовы к переезду, это является преимуществом для сфер промышленности, нефтегаза и строительства. Молодым сотрудникам сложнее конкурировать, на стартовые позиции приходятся десятки резюме, а опытных специалистов со стажем в 15–20 лет объективно меньше. При этом на рынке труда наблюдается новый тренд на смешанные команды, где молодые быстрее осваивают технологии, а зрелые приносят управленческий опыт и системное мышление.

