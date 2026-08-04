Эксперт: В России компании начали «охоту» на специалистов старше 40 лет
Возраст более 40 лет перестал быть препятствием при поиске работы, работодатели стали обращать больше внимания на опыт кандидата. Об этом рассказал генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее эксперты компании проанализировали свыше 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние полгода. Как выяснилось, 75% успешно закрытых руководящих позиций приходилось на кандидатов старше 40 лет. За два года число приглашений на интервью для людей 40–55 лет выросло на 50%. При этом стало на 40% больше запросов с формулировкой «рассматриваем только кандидатов с опытом от 15 лет».
«Если раньше работодатели спрашивали: «Сколько лет кандидату?», то сегодня главный вопрос: «Через сколько этот человек начнет приносить результат?» — подчеркнул Быханов.
По его словам, работодатели покупают опыт, а не возраст, умелый руководитель может быстро включиться в работу, принимать решения, отвечать за результат. Сотрудники старше сорока способны действовать в условиях неопределенности, имеют опыт управления людьми и проектами, владеют переговорными навыками и пониманием бизнеса в целом.
По словам Быханова, именно к 40 годам люди достигают оптимального сочетания профессионального и жизненного опыта. В этом возрасте сохраняется высокий уровень энергии, но «появляется то, чего нет в 25, — жизненная мудрость, эмоциональная устойчивость и способность принимать взвешенные решения».
Также эксперт отметил, что зрелые специалисты чаще готовы к переезду, это является преимуществом для сфер промышленности, нефтегаза и строительства. Молодым сотрудникам сложнее конкурировать, на стартовые позиции приходятся десятки резюме, а опытных специалистов со стажем в 15–20 лет объективно меньше. При этом на рынке труда наблюдается новый тренд на смешанные команды, где молодые быстрее осваивают технологии, а зрелые приносят управленческий опыт и системное мышление.
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