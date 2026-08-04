Роскомнадзор заблокировал 2,5 тысячи фишинговых ресурсов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в июле заблокировал почти 3,5 тысячи фишинговых и распространявших вредоносное программное обеспечение ресурсов. Об этом сообщил Роскомнадзор в мессенджере «Макс».
По данным ведомства, специалисты заблокировали 2580 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным ПО.
Кроме того, в июле было отражено 1 073 DDoS-атаки на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, операторов связи. Самая продолжительная из них продлилась 5 дней 19 часов 6 минут. Чаще всего такие атаки совершались с IP-адресов, которые зарегистрированы в США, Бразилии, Германии, Аргентине и Индии.
Между тем в Минпросвещения предложили блокировать сайты с готовыми школьными домашними заданиями, ответами на ОГЭ и ЕГЭ, решениями к заданиям всероссийской олимпиады школьников.
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