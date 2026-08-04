В Севастополе задержали готовивших теракт против главы одного из новых регионов

По данным силовиков, граждане РФ 1992 и 1999 г.р. по заданию украинских спецслужб осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Крыма, пишет RT. Фигуранты были завербованы в мессенджере Telegram сотрудником Главного управления разведки украинского министерства обороны. Злоумышленников обучили обращению с самодельным взрывным устройством, после чего куратор поручил им совершить теракты. Преступления планировались на объектах критически важной инфраструктуры республики, а также против главы одного из новых регионов в период его пребывания на территории Крыма.

Как отметили в ФСБ, задержанные планировали вступить в украинскую террористическую организацию, запрещенную на территории России. Во время обысков у злоумышленников нашли три FPV-дрона и взрывчатку.

Ранее ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры Пятигорска, который планировал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

