Чешский аналитический центр отвергает связь с Сафроновым

В Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отрицают связь с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера центра Игоря Суворова.

По словам представителя СВАР, «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».