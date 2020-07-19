Чешский аналитический центр отвергает связь с Сафроновым
В Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отрицают связь с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера центра Игоря Суворова.
По словам представителя СВАР, «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».
Отмечается, что руководит центром знакомый Сафронова, однако, утверждает Суворов, организация не готовила материалы для Чехии.
«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии», — заявил PR-менеджер.
Ранее НСН сообщала, что гражданин Чехии Мартин Лариш подтвердил факт своего общения с обвинённым в госизмене российским журналистом Иванам Сафроновым. В 2010-2012 годах Лариш работал в Москве корреспондентом газеты Lidové noviny, тогда они и познакомились, рассказал чех «Русской службе Би-би-си».
Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.
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