Чешский аналитический центр отвергает связь с Сафроновым

В Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отрицают связь с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера центра Игоря Суворова.

По словам представителя СВАР, «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».

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Отмечается, что руководит центром знакомый Сафронова, однако, утверждает Суворов, организация не готовила материалы для Чехии.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии», — заявил PR-менеджер.

Ранее НСН сообщала, что гражданин Чехии Мартин Лариш подтвердил факт своего общения с обвинённым в госизмене российским журналистом Иванам Сафроновым. В 2010-2012 годах Лариш работал в Москве корреспондентом газеты Lidové noviny, тогда они и познакомились, рассказал чех «Русской службе Би-би-си».

Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаИван Сафронов
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